Горького, 66: плюс одно письмо президенту и три новые газовые плиты

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Жильцы дома № 66 по ул. Горького в Белгороде с 1 февраля 2017 года борются за свои права на полноценное пользование газовыми плитами, две трети из которых были отключены из-за технической неисправности и требуют замены. За 4,5 месяца УК «ЖилСервис» обновили семь варочных поверхностей из 18.

Напомним, около 200 жильцов бывшего общежития в Белгороде более четырёх месяцев испытывают затруднения с приготовлением пищи. На пяти общих кухнях до 18 мая работали только шесть плит из 18, причём на первом и четвёртом этажах – ни одной. Во второй половине мая управляющая компания поставила четыре новые плиты минимальной комплектации, доведя общее количество варочных поверхностей до десяти. Ещё три установили сегодня, 14 июня.

На сегодняшний день подадим газ только на новые плиты. А остальные, которые были отключены ещё в феврале, подключению не подлежат, так как находятся в технически неисправном состоянии: морально устаревшие, имеют утечки газа. Ремонтировать и восстанавливать их экономически невыгодно. Дешевле приобрести и подключить новые. Кстати сказать, сегодня здесь собирает и подключает плиты наша единственная женщина-слесарь – Лариса Викторовна Коноваленко. Валерий Артамонов начальник службы внутридомового газового оборудования филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Белгороде



По словам представителя управляющей компании, которая присутствовала при подключении плит, в ближайшее время будут приобретены ещё четыре варочные поверхности: три – на четвёртый этаж и одна – на пятый. Исходя из ответа, полученного редакцией от представителей Департамента ЖКХ Белгородской области, УК «ЖилСервис» делает это не потому, что обязана по закону, а «чтобы снизить социальную напряжённость».

Департамент ЖКХ: по букве закона

29 мая 2017 года редакция ИА «Бел.Ру» направила запрос в Департамент ЖКХ Белгородской области, в котором отразила все проблемы, волнующие жильцов данного дома.

В частности, на вопрос, за чей счёт должны приобретаться плиты на общие кухни, ответ последовал такой:

Согласно ст. 30 Жилищного кодекса РФ… собственник комнаты в коммунальной квартире также несёт бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире. Учитывая вышеизложенное, установка газовых плит на кухнях должна производиться за счёт средств нанимателей (пользователей), собственников, так как данное оборудование является общедолевой собственностью жителей коммунальной квартиры. По вопросу установки новых газовых плит администрацией г. Белгорода совместно с ООО «УК ЖилСервис» проведена разъяснительная работа с жителями указанного дома по положениям действующего законодательства о покупке газовых приборов за счёт жителей (пользователей). Жители отказались от покупки новых газовых плит даже с рассрочкой платежей, предложенной ООО «УК ЖилСервис». Вместе с тем, ООО «УК ЖилСервис», в целях снижения социальной напряжённости, в мае 2017 года приобрело и установило четыре газовые плиты. Подача газа в многоквартирном доме не прекращалась до настоящего времени. По информации ООО «УК ЖилСервис», на 01.06.2017 г. в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. Горького, д. 66, в рабочем состоянии находятся 13 газовых плит: на первом этаже – 3 плиты (из них 1 новая), на втором этаже – 3 плиты (из них 1 новая), на третьем этаже – 3 плиты, на четвертом этаже – 1 новая плита, на пятом этаже – 3 плиты (из них 1 новая). Подача газа осуществляется в штатном режиме. Сергей Некипелов первый заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области – начальник управления ЖКХ

По факту работающими 13 плит стали только сегодня, 14 июня, после того, как установили три, о которых говорилось выше. И, если быть точными, на 1 этаже их две, обе новые. Две новые плиты появились на втором (итого 3 работающих), на третьем – подключены 3 старые плиты, на четвёртом – две новые варочные поверхности, и на пятом этаже – одна новая и две старые рабочие плиты.

Об оплате за электроэнергию

Задавались жильцы и вопросом оплаты за электроэнергию. По их словам, начисления по нормативам значительно превышают фактически потреблённый объём электроэнергии, а индивидуальные счётчики устанавливать запрещают. К тому же жильцов смущает тот факт, что по одному адресу с домом располагается пиццерия «РИЦ», а потому, по их предположениям, в расчёт может быть включено и её электропотребление.

В ответе Департамента ЖКХ значится, что Управлением государственного жилищного надзора области во время внеплановой проверки в отношении ООО «УК ЖилСервис», осуществляющего управление данным многоквартирным домом, установлено, что для расчёта платы за потребление электроэнергии на общедомовые нужды используется норматив потребления в размере 0,99 кВтч за кв. метр, согласно приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства области от 17.07.2015 г. № 12. Нормативное начисление составляет 1486,2 кВтч/месяц.

Также сообщается, что нежилое помещение ООО «РИЦ» имеет отдельное технологическое присоединение к сетям электроснабжения, с ОАО «Белгородэнергосбыт» заключен персональный договор энергоснабжения, следовательно, объём электроэнергии, потребляемый ООО «РИЦ», не влияет на величину объёма электроэнергии на общедомовые нужды жителей дома № 66 по ул. Горького.

Вопрос об установке счётчиков жильцы также могут решить в законном порядке (ПП РФ от 06.05.2011 г. № 354, пункт 33 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов). Подробнее процедура описана здесь.

К вопросу о капремонте

Исчерпывающий ответ предоставлен и по вопросу капремонта дома: от запланированных объёмов работ до переноса сроков на более ранний период.

В перечень видов работ, в частности, входит ремонт внутридомовых инженерных систем ( электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения); крыши (с переустройством из невентилируемой в вентилируемую и устройством выходов на кровлю); подвальных помещений; фундамента. Предполагается утепление и ремонт фасада. Отдельным пунктом значится установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов. Упомянули и другие виды работ (проведение государственной экспертизы проектной документации, строительный контроль).

Чтобы не переписывать формулировки по процедуре переноса сроков капремонта на более ранний период, заинтересованным лицам предлагаем ознакомиться с ними в прикреплённом документе.

Продолжение следует?

А между тем, жильцы дома продолжают писать жалобы Владимиру Путину. Как раз сегодня они получили уведомление о том, что их третье обращение на имя президента от 9 июня 2017 года перенаправлено в правительство Белгородской области с поручением ответить на заданные в письме вопросы.

Фото Валерии Чирах