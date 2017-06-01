Горького, 66: четыре месяца без газа, или О чаяниях дома с судьбой, созвучной названию улицы

14:26

Сегодня, 1 июня, исполняется четыре месяца, как жильцам бывшего общежития по ул. Горького, 66 в Белгороде прекратили подачу газа, оставив подключёнными только шесть газовых плит на трёх из пяти общих кухонь.

Что изменилось с 1 февраля 2017-го и на какое время ещё необходимо запастись терпением 197 белгородцам, проживающим в этом доме, выясняли наши корреспонденты.

Предыстория

Первая жалоба в «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» поступила от жильцов данного дома 2 февраля: «1 февраля 2017 года с утра приехали специалисты из Газпрома на адрес г. Белгород, ул. Горького, 66 (общежитие) и отключили газ на кухнях по всем пяти этажам, опломбировали, развернулись и уехали. В доме очень много маленьких детей, но приготовить им еду нет возможности, потому что нет газа во всём доме. Сегодня вечер 2 февраля 2017 года, газа до сих пор нет, что делать и кто будет отвечать за такое нечеловеческое отношение к людям? Включите газ!!!!!!!».

Представители региональной газораспределительной компании отреагировали оперативно и в тот же день ответили на данное обращение, сообщив, что от жильцов общежития поступила жалоба в письменном виде о запахе газа. По адресу выехали сотрудники филиала, провели обследование, обнаружили утечки на многих плитах, в связи с этим их отключили. «Газ появится в общежитии после заключения договора на техобслуживание и ремонт газового оборудования между общежитием и филиалом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде», говорится в ответе.

7 февраля жильцы дома оставили в «Чёрном списке» («ЧС») уже два обращения. Одно, повторное, к газовикам, мало отличающееся по содержанию от предыдущего, и второе – в адрес управляющей компании ООО «ЖилСервис» с вопросом, почему нет договора с газораспределительной компанией на техобслуживание внутридомового газового оборудования.



Если представители газораспределительной компании, воспользовавшись обратной связью в «ЧС», незамедлительно пояснили, что послужило причиной отключения газа без предупреждения, от управляющей компании ответа на поставленный вопрос не последовало.

Не изменилась ситуация и в средине февраля, и в начале марта: договор управляющая компания с газовиками не заключила, подачу газа не возобновили…

Да, одна поправка: на без малого 200 человек, проживающих в 102 комнатах-квартирах этого дома, оставили подключёнными лишь шесть из 18 газовых плит. И те только на трёх из пяти общих кухонь…

В приёмную президента

Обращения по месту результата не дали, и 10 февраля 2017-го жильцы написали в электронную приёмную президента РФ Владимира Путина, подробно изложив ситуацию и задаваясь абсолютно логичными вопросами. Приведём лишь выдержку из этого письма: «КТО и КОГДА ВСЁ-ТАКИ ВОЗОБНОВИТ ПОДАЧУ ГАЗА В НАШЕ ОБЩЕЖИТИЕ? Или мы как социально незащищённая категория НЕ ВПРАВЕ рассчитывать на поддержку местных властей???

7 февраля 2017 года в 19:30 к нам, в общежитие, приехали представители администрации города Белгорода. А именно: заместитель руководителя Департамента городского хозяйства – начальник управления (Прим. ред.: управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Белгорода) Радченко Константин Александрович и заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры, ресурсосбережения и связи (Прим. ред.: управление энергетики и ЖКХ администрации г. Белгорода) Светличная Евгения Ивановна. Они сказали, что у нас не общежитие, а многоквартирный жилой дом, поэтому мы должны заключать «поимённые» договоры на обслуживание газового оборудования. На что мы ответили: если рассмотреть ситуацию на втором этаже общежития, на кухне (место общественного пользования) находится четыре газовых плиты (три из которых – четырёхконфорочные и одна – двухконфорочная); на этаже 17 комнат, где проживает около 25 человек; соответственно, на одну и ту же газовую плиту приходится четыре комнаты и в среднем семь человек, и все они ею пользуются. Получается, договор должен быть заключён на одну и ту же плиту у нескольких человек. Как так может быть, ведь мы друг другу чужие люди, а, соответственно, не можем отвечать друг за друга? Если бы газовые плиты стояли в наших личных комнатах, тогда понятно, кто за них отвечает. Кроме этого, у нас есть документы, подтверждающие, что живём в общежитии, а не в многоквартирном жилом доме. Тем более 40 % жильцов проживают в неприватизированных комнатах, принадлежащих МКУ «Городской жилищный фонд». На основании чего они должны заключать договоры на газовое обслуживание, ведь они не собственники? Если нет никаких документов на плиты, то почему жильцы дома платят по квитанциям за природный газ??? На все эти вопросы представители администрации, к сожалению, не смогли ответить. Наше общежитие в принципе не может являться многоквартирным домом, так как приватизация происходит только жилого помещения, т. е. на комнату, в которой я проживаю, все остальные места: кухня, коридор, лестница и т. п. – являются местами общего пользования, которые обслуживает ООО Управляющая компания «ЖилСервис». Зато нам предложили САМИМ, за свой счёт КУПИТЬ новые газовые плиты или отремонтировать нынешние (что ещё более абсурдно) и потом звонить ИМ, И ОНИ приедут их подключать!!! Наверное, повторюсь, НО это ведь не собственность жильцов. Тем плитам, которые сейчас находятся в местах общего пользования, более 30 лет… Неужели мы заслуженно страдаем? И что нам сделать, чтобы нам купили и установили новые плиты?».

Из Кремля для решения – в правительство области

Из электронной приёмной президента письмо вернулось в Белгород – в правительство региона – с формулировкой «для обеспечения получения ответа по существу поставленного вопроса».

Ответы, хоть сколько-то позволяющие прояснить ситуацию, последовали только в апреле. В письме из Департамента ЖКХ Белгородской области (11.04.2017) сообщалось, когда и на каком основании общежитие было переведено в разряд многоквартирного дома, какая управляющая компания и на протяжении какого периода осуществляет управление данным домом, а далее – о наболевшем – о газе.

В частности, было указано, что «по состоянию на 31.03.2017 г. специализированной организацией ОАО «Газпром газораспределение Белгород» подписан с ООО УК «ЖилСервис» договор на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования (обслуживание газовых плит)».

А также, что «в настоящее время ООО УК «ЖилСервис» организована работа по приобретению новых газовых плит, шесть плит находятся в рабочем состоянии и подключены к системе газоснабжения».

Ответы на интересующие жильцов вопросы предоставило и управление государственного жилищного надзора Белгородской области (письмо № 2547 от 13.04.2017). Позиции рассматривались те же. Только на вопрос, на каком основании общежитие считается многоквартирным домом, ответ предоставлен более развёрнутый. Жильцам разъяснили, что, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, они проживают теперь в коммунальных квартирах многоквартирного дома и расчёт платежей за коммунальные услуги осуществляется по нормативам, установленным для коммунальных квартир. И что по закону собственники коммунальных квартир или комнат в них несут бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире…

Как сказали жильцы, показывая эти документы, затеплилась хоть какая-то надежда на то, что ситуация не безнадёжна… Однако и через месяц всё оставалось по-прежнему…

Так родился редакционный запрос

Ещё 16 мая 2017 года в доме на Горького жильцы могли пользоваться только шестью плитами на трёх этажах. Даже путём простых арифметических расчётов на каждую претендовали в день (а по большей части вечером – после работы) 33 человека. Грубо говоря – по восемь на одну конфорку…

И 17 мая свой редакционный запрос в управляющую компанию сделали уже мы. Были заданы два вопроса:

1. Когда, в каком количестве и за счёт каких средств ООО УК «ЖилСервис» планирует приобрести новые плиты для установления в местах общего пользования (пять комнат для приготовления пищи) в доме № 66 по ул. Горького в г. Белгороде?

2. Когда в помещениях для приготовления пищи (пять помещений – по одному на каждом этаже) будут установлены новые плиты и возобновится подача газа в полном объёме?

31 мая в редакцию ИА «Бел.Ру» пришёл ответ за подписью директора организации А. Е. Щербаченко: «ООО Управляющая компания «ЖилСервис» на поставленные вопросы информацией не располагает».

Такая формулировка удивила, потому что днём ранее мы лично удостоверились в установке нескольких новых плит…

Чудеса, да и только?

А дело было так. 30 мая созвонились с одной из жительниц дома, чтобы узнать, не изменилось ли что. И, не скроем, приятно было слышать бодрый ответ, что управляющая компания поставила четыре новые плиты. Первые две – 18 мая, остальные – 23-го. По словам Натальи (так зовут девушку, которая на протяжении четырёх месяцев отстаивает интересы жильцов пятиэтажки), и в первом, и во втором случае представители управляющей организации и газовики сработали очень слаженно.

«Буквально в 09:00 представители УК «ЖилСервис» привезли плиты, а в 09:30 прибыли газовики и установили их. Теперь на первом, втором, четвёртом и пятом этажах есть хотя бы по одной новой плите. Если учесть, что на первом и четвёртом до этого момента не было ни одной подключённой». Наталья Марченко жительница дома № 66 по ул. Горького

Итого, через четыре месяца, к 1 июня, в доме установили четыре новые плиты. Теперь вместе с шестью подключёнными старыми готовить можно на 10 из 18 плит. Сколько времени потребуется на замену оставшихся восьми? Неужели больше года? Или будет достаточно семи недель – из расчёта, что продолжат обновлять по две плиты в неделю?

Вместо послесловия, или О чаяниях дома с судьбой, созвучной названию улицы

Во время наших визитов жильцы много и долго рассказывали о том, какие вопросы их беспокоят помимо отсутствующего на протяжении последних месяцев газа. И решение большинства из проблем видят в капитальном ремонте. А он, судя по документам, находящимся в свободном доступе, предусмотрен на 2020-2024 годы (позиция 484). Проживающих здесь столь долгое ожидание не радует. Жить и растить детей ещё как минимум три, а то и все семь лет в таких условиях – незавидная перспектива. Достаточно посмотреть видео, и всё станет понятно без лишних слов.