Глава Белгорода Константин Полежаев выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154

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Он отметил, что Белгород имел дружественные отношения с ансамблем имени А. В. Александрова и главным военным дирижёром – народным артистом России Валерием Халиловым.

Музыканты и маэстро не единожды выступали в Белгороде. Валерий Михайлович дирижировал духовым оркестром Белгородской государственной филармонии, а в День города в прошлом году в рамках Парада духовых оркестров России «Первый салют Победы» он руководил музыкантами Центрального военного оркестра Минобороны России. Их выступление на Соборной площади Белгорода стало главным музыкальным подарком белгородцам.

«Нас, жителей города Первого Салюта и города воинской славы России, многое связывало с ансамблем песни и пляски им. Александрова, с Валерием Михайловичем Халиловым. Светлая память всем, кто был на борту разбившегося самолёта. Соболезнования их родным, близким и всем, кто считает эту трагедию личным горем», – сказал Константин Полежаев.

Напомним, сегодня, 26 декабря, президент Владимир Путин объявил общенациональным днём траура. В связи с этим в Белгороде отменены все развлекательные мероприятия, в том числе акция «Манекен Челлендж», которая должна была пройти на Соборной площади.