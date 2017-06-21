Гигантского сейсмозавра привезли в Белгород на двух фурах

13:10

Пять движущихся фигур громадных динозавров в натуральную величину приехали в городской динопарк из Чехии. Сейчас ведутся работы по их сборке и монтажу.

Совсем скоро белгородцы увидят представителя одного из самых крупных экспонатов парка – фигуру сейсмозавра. Его размеры настолько внушительны, что его пришлось транспортировать из Чехии двумя фурами. Его длина составляет 29 м, а высота – 4 м. Учёные считают, что это самый крупный из всех доисторических ящеров, который обитал на нашей планете в течение позднего юрского периода около 150 млн лет назад.

Также ряды жителей белгородского динопарка пополнились двумя парами роботизированных тиранозавров длиной 10 м и высотой почти 4 м (меловой период) и брахиозавров (конец юрского периода) 12 м в длину и 5 – в высоту.

Ещё одна ценность музея – скелет гадрозавра, отличающийся от других представителей эры динозавров костяным наростом на черепе и клювом, внешне напоминающим утиный. Он подтвердил теорию учёных о том, что динозавры могут передвигаться на двух задних лапах. Посмотреть на него можно будет уже в августе.

А в июле в Белгород прибудут ещё 32 динозавра. Их монтажом займутся специалисты чешской West Media.

Стоит отметить, что динопарк рядом с белгородским зоопарком откроется уже в скором времени. А пока здесь ведутся строительные работы, возводятся помещения под ЗD-кинотеатр, диногриль и другие объекты проекта. Реализация проекта стоимостью 181 млн рублей приближается к завершению, сообщает пресс-служба ООО «ГК Агро-Белогорье».