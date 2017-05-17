Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» откроется в Белгороде 19 мая

16:07

Проект Благотворительного фонда «Память поколений» презентуют в НИУ «БелГУ».

Организаторы фотовыставки в Белгородской области: Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» и НИУ «БелГУ» при поддержке департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.



Сроки проведения: 19 мая - 21 июня 2017 года. Официальное закрытие выставки пройдёт 21 июня на площадке перед зданием музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» в 17.00.

Фотовыставка имеет два формата: наружная (уличная экспозиция) и внутренняя (экспозиция в помещении).

Известные фэшн-фотографы Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова и Криста Судмалис создали для выставки 32 работы, где представили свое видение Героев России – ветеранов различных войн.

В подготовке выставки приняли участие российский военный и политический деятель Валерий Востротин, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе, паралимпиец Вадим Селюкин, ветеран боевых действий в Республике Афганистан и паралимпиец Танаткан Букин, командир группы отряда спецназначения Внутренних войск МВД РФ Алексей Фомин, советский и российский исследователь Арктики и Антарктики, российский учёный-океанолог Артур Чилингаров и другие ветераны боевых действий и Герои России – люди, получившие высшую награду Российской Федерации.



