В Белгороде:

Фотоквест «Неизвестный Белгород» набирает участников

13:12
07 Апреля 2017
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Историко-развлекательное мероприятие пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха и парке Победы 9 апреля.

В фотоквесте соревнуются команды из пяти человек (возраст участников – до 30 лет). Обязательными условиями являются наличие цифрового фотоаппарата или мобильного телефона и любовь к фотографии и пешим прогулкам.

Командам предстоит преодолеть 15 станций квеста, выполняя задания и делая фотографии по заданной тематике.

С 10:00 до 14:00 квест будет проходить в Центральном парке культуры и отдыха, где участники выполнят задания № 1-9, с 12:00 до 15:00 – в парке Победы (задания № 10-15).

Подать заявку и ознакомиться с мероприятием подробнее можно на странице «ВКонтакте».

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