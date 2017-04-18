Фотоконкурс «Белгород в объективе – 2017» приглашает участников

09:31

Подать работы можно с 3 июля.

Белгородская галерея фотоискусства традиционно в честь Дня города проводит фотоконкурс «Белгород в объективе – 2017».

Участники будут соревноваться в двух номинациях: «Песня в камне» и «Время. События. Люди». В первой можно будет предоставить урбанистические фотоснимки, в том числе фото памятников и достопримечательностей города и района. Во второй номинации организаторы ожидают увидеть повседневную жизнь города и горожан, фоторепортаж, жанровые сцены и жанровый портрет.

При этом побороться за приз могут и профессиональные фотографы, и любители.

Фотографии можно принести в фотогалерею или отправить по электронной почте: galery31@mail.ru. К письму необходимо приложить заполненную регистрационную форму и сканированный документ – квитанцию оплаты регистрационного взноса, который составляет 300 рублей.

Работы принимаются с 3 по 17 июля. Условия – они должны быть сделаны позднее 2014 года в Белгороде. В одной номинации можно предоставить не более пяти работ, которые ранее не участвовали в фотоконкурсах. Более подробную информацию можно узнать здесь.

Победителей ждут денежные премии, подарки и дипломы. Кроме того, лучшие фотографии, по мнению жюри, войдут в итоговую фотовыставку. Её открытие состоится в преддверии Дня города, 3 августа, в выставочном зале фотогалереи.

Фото участников конкурса

