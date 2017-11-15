Форум женского предпринимательства пройдёт в Белгороде

15:35

Белгородских бизнесменов приглашают к участию во Всемирной неделе предпринимательства.

Проект придумали, чтобы подчеркнуть роль малого и среднего бизнеса в улучшении экономики и процветании страны: предприниматели создают рабочие места, делают товары и услуги конкурентоспособными, развивают инновационное производство.

В Белгородской области с 13 по 19 ноября региональные власти и заинтересованные организации проведут несколько мероприятий, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. В эти дни молодые белгородцы, которые хотят стать предпринимателями, смогут получить практические навыки, а опытные бизнесмены – новую информацию.

16 ноября, 10:00. Обсуждение «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований». Заседание комитета по финансовым вопросам и комплексному социально-экономическому развитию. Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» (г. Короча, пл. Васильева, 28).

16 ноября, 8:30. Торжественная церемония вручения сертификатов 37 участникам обучающего семинара «Азбука предпринимательства». Белгородский машиностроительный техникум (г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 115).

18 ноября, 10:00-18:00. Форум, посвящённый женскому предпринимательству в области красоты и здоровья. Белгородская филармония (г. Белгород, ул. Белгородского полка, 56А).

Ещё три мероприятия пройдут в бизнес-пространстве «Контакт» на Королёва, 2А, в Белгороде.

12-17 ноября, 14:00-18:00. Тренинг «Основы проектного управления» для представителей бизнеса и госслужащих. Институт региональной кадровой политики.

16 ноября, 9:00-18:00. День открытых дверей в Региональном ресурсном инновационном центре: знакомство с деятельностью по развитию инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства, возможностями технопарка, центров кластерного развития и инноваций социальной сферы, инновационного бизнес-инкубатора.

19 ноября, 12:00-14:00. Презентация и образовательная программа «Новая компания в инвестициях». Консалтинговая компания «Like Дивижн».