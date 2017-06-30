Форум «Зелёная столица»: от экологического воспитании до эстетичного огородничества

19:52

Об особенностях формата и именитых участниках первого открытого форума по ландшафтной архитектуре «Зелёная столица» в Белгороде рассказали организаторы.

Формат проведения белгородского форума ландшафтной архитектуры и садового дизайна предполагает сосредоточение всех конкурсных объектов в миниатюре в одном месте с упором на деловую программу.

Одно из основных направлений форума, на котором будет сделан акцент, – экологическое воспитание. Это особо актуально в наше время во всём мире. Экологическая тематика прослеживается в программе форума по двум направлениям. Первое – секция «Экологическое воспитание», на которой выступят эксперты, преподаватели, ландшафтные дизайнеры, в том числе и Каспиан Робертсон из Великобритании.

Он расскажет, почему в Англии так трепетно относятся к садам и прилагают столько усилий в создании зелёной среды и преображают именно растительностью свой мир. И в чём отличие этой культуры от нашей. Анна Гамурак начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и транспорта Белгородской области

Второе направление – номинация «Детские ландшафтные проекты».

Здесь мы хотим показать, что для нашего региона характерно иметь свой дом, огород. Это естественный атрибут российской культуры. Но всё больше и больше молодое поколение от этого уходит. Отстраняется и относится к этому без какого-либо интереса. А мы хотим показать, что огород – это не только полезно и интересно, но ещё и красиво. Анна Гамурак начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и транспорта Белгородской области

Что касается конкурсной программы арт-объектов, творческим группам предстоит за две недели до открытия мероприятия, с 10 по 24 августа, воплотить задуманное на одной площадке возле спорткомплекса Светланы Хоркиной. В числе композиций будет представлена и работа белгородских архитекторов. По словам главного архитектора Белгородского района Олега Кайдалова, их задумку – мини-парк – впоследствии планируют реализовать на базе населённых пунктов Белгородского района.

Будет и народное голосование на сайте форума. Оно начнётся с 10 часов утра в день его открытия 25 августа. Победитель голосования получит приз зрительских симпатий.