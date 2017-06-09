Формирование комфортной городской среды: как общественники помогают разобраться с ремонтом дворов

17:55

Ориентироваться в тонкостях этого процесса жителям Белгорода помогают активисты Общероссийского народного фронта.

Так, благоустройство дворовой территории домов 21, 23 и 25 по улице 50-летия Белгородской области предполагает определённый план реконструкции, а местные жители с ним не согласны и хотят изменить его.

У этих домов фактически одна дворовая территория на три многоэтажки, и места здесь очень мало, поэтому нужно рационально относиться к использованию каждого квадратного метра двора и спроектировать благоустройство с максимальной эффективностью. Жильцы высказывали властям пожелание спрямить сквозной автомобильный проезд во дворе для более эффективного использования проезжей территории двора и удобства вывоза мусора. На сегодняшний день у старших по дому ещё нет окончательно утверждённых схем с внесёнными пожеланиями граждан, также жильцам не представлен и дизайн-проект реконструкции двора. Наша задача – проконтролировать, чтобы при проведении работ пожелания жильцов были учтены. Татьяна Тришина

координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Белгородской области

Чтобы найти компромисс, этим вопросом занялись активисты ОНФ. Они изучили соответствующую документацию на проведение реконструкции этого двора и обнаружили, что элементы детской площадки не соответствуют требованиям ГОСТ.

В техническом задании к закупке на выполнение работ по реконструкции этого двора нами обнаружены планируемые к установке детские качели с жёсткими элементами подвеса. Это противоречит требованиям ГОСТ Р 52167-2012, где разрешено использование только гибких элементов подвеса: канатов или цепей. Татьяна Тришина

координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Белгородской области

Затем общественники обошли несколько городских дворов, где в прошлом году был ремонт, и обнаружили такие качели. Они обратились к мэрии и в региональный департамент ЖКХ области с просьбой контролировать соответствие требованиям безопасности и ГОСТа элементов новых детских площадок.

Встречи с белгородцами проходят в рамках работы Центра мониторинга благоустройства городской среды. Проект «Формирование комфортной городской среды» должен наладить диалог между властью и горожанами, сообщили в региональной пресс-службе ОНФ.

Фото белгородского отделения пресс-службы ОНФ