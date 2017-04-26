Фонд «Поколение» Андрея Скоча вручил сертификат на 2 миллиона рублей белгородским ветеранам

17:29

Сертификат ветеранским организациям на торжественной встрече в стенах музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» вручил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча – Алексей Мирошник.

Взаимодействие фонда «Поколение» с советом ветеранов Белгородской области проверено временем.

В этом году ровно 15 лет, как фонд «Поколение» оказывают внимание и поддержку первичным ветеранским организациям региона. Понятно, что 677 «первичек», которые расположены в дальних сёлах, на хуторах имеют прямой доступ к пожилому населению, участникам войны и труженикам тыла, вдовам – поэтому они часто их навещают. В канун годовщины великого праздника – Дня Победы нам очень приятно, что мы получаем спонсорскую, материальную поддержку и не с пустыми руками придём к пожилым людям. В этом благом деле нам каждый год помогает фонд «Поколение». Наталья Звягинцева

председатель регионального совета ветеранов Белгородской области

Кульминацией встречи стало вручение сертификата на 2 млн рублей ветеранскому сообществу области. Стоит отметить, что помимо этого все советы ветеранов Белгородской области получают ежемесячную финансовую помощь на ведение основной деятельности от фонда.

Фонд «Поколение» традиционно проводит подобные мероприятия, а совет ветеранов на протяжении длительного времени является нашими добрыми партнёрами. Это та материальная помощь, которая будет использована для проведения праздничных мероприятий в канун 9 Мая. Вместе с тем мы бы хотели ещё раз напомнить о героическом, ратном подвиге наших ветеранов и сказать им огромное спасибо за сохранение исторической справедливости, которое сегодня очень важно для нашего общества. Алексей Мирошник

Участник ветеранского сообщества региона сошлись во мнении, что помощь Андрея Скоча трудно переоценить.

Мы проводим различные мероприятия с советами ветеранов, которые направлены на воспитание подрастающего поколения. В их числе – бал под открытым небом, пробег молодёжи и др. В этом году фонд продолжит работы по реставрации памятников в районах области. Состоится открытие памятника в Алексеевском районе, к 22 июня завершатся восстановительное работы на мемориальном комплексе в селе Красное Шебекинского района. Стоит напомнить, что к 70-летию Великой Победы было отреставрировано более 170 мемориалов. Алексей Мирошник

Фонд «Поколение» восстанавливает памятники, мемориалы и братские могилы не только не территории Белгородской области, но и по всему миру – в Китае и Венгрии.

Порт-Артур… там лежит 21 тысяча наших флотских ветеранов. Десятки лет они лежали на чужой земле. По решению фонда «Поколение» и лично Андрея Скоча это мемориальное кладбище было восстановлено. И теперь эта 21 тысяча ребят спокойно лежит и знает, что родина в лице Андрея Владимировича их помнит. Иосиф Фейзер

капитан I ранга в запасе и руководитель клуба ветеранов военно-морского флота «Альбатрос»

Фото автора