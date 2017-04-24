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Филиал детской библиотеки в Белгороде стилизовали под сказку «Алиса в стране чудес»

10:10
24 Апреля 2017
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После реконструкции открылась  библиотека-филиал № 15 по проспекту Ватутина.

Научный сотрудник выставочного зала «Родина» и дизайнер Анна Зарубина разработала интерьер помещения. В его основу легли два произведения Льюиса Кэрролла: «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Были созданы выставочная, игровая зона и зона для театрализованных представлений.

Преобразование филиала детской библиотеки состоялось в рамках проекта по обновлению и модернизации Централизованной библиотечной системы. Напомним, в системе ЦБС работает 22 муниципальные библиотеки.

С 2011 года такие учреждения преобразуются в «модельные библиотеки», где нет строгого разделения на абонемент и читальный зал. Книги в них находятся на полках в свободном доступе для читателей, а пространство организовано таким образом, чтобы посетителям было комфортно общаться.

Библиотеку-филиал № 15 посещают более двух тыс. детей. Сотрудники учреждения надеются, что реконструкция помещения привлечёт новых читателей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы администрации Белгорода

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