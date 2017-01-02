Фестиваль спортивной ходьбы «Рождественская тропа» прошёл в Белгороде

18:11

46 ходоков в сопровождении инструкторов под песенку «В лесу родилась ёлочка» 2 января прошлись по парку Победы и Соборной площади.





Мы ждали это мероприятие и с радостью сегодня собрались. Хорошо начать новый год с бодростью, стремлением к здоровью и счастью. В своё время мы ездили в Санкт-Петербург учиться на инструкторов, теперь передаём свой опыт и свои знания нашим друзьям в Белгороде и области.



Надежда Акиньшина

На данный момент в Белгородской области занимаются ходьбой 3 тысячи человек. Два дня назад прошёл фестиваль в Губкине. В мае планируем очередной, уже третий областной фестиваль ходьбы. Проведём мероприятие памяти первого нашего инструктора Валентины Жучковой. Мэрия Белгорода обеспечит 80 ходоков экипировкой.



Евгений Самотуга

Надежда Акиньшина, инструктор школы здоровья «Золотой фазан», 6 лет назад пришла на первое занятие финской ходьбой в Белгороде, с тех пор с палками для ходьбы не расстаётся.Президент БРОО «Объединение любителей финской ходьбы» Евгений Самотуга поздравил подопечных с наступившим праздником, пожелал успехов в борьбе за здоровье и рассказал о положении дел в спортивной ходьбе в нашем регионе.Напомним, в первые дни нового года в парке Победы и на Соборной площади ежедневно в 12 часов проводятся спортивные мероприятия для всех белгородцев.