Метель и мороз придут в Белгородскую область в ближайшие дни
В Белгороде:
Фестиваль спортивной ходьбы «Рождественская тропа» прошёл в Белгороде
18:11
02 Января 2017
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46 ходоков в сопровождении инструкторов под песенку «В лесу родилась ёлочка» 2 января прошлись по парку Победы и Соборной площади.
Мы ждали это мероприятие и с радостью сегодня собрались. Хорошо начать новый год с бодростью, стремлением к здоровью и счастью. В своё время мы ездили в Санкт-Петербург учиться на инструкторов, теперь передаём свой опыт и свои знания нашим друзьям в Белгороде и области.
Надежда Акиньшина
Президент БРОО «Объединение любителей финской ходьбы» Евгений Самотуга поздравил подопечных с наступившим праздником, пожелал успехов в борьбе за здоровье и рассказал о положении дел в спортивной ходьбе в нашем регионе.
На данный момент в Белгородской области занимаются ходьбой 3 тысячи человек. Два дня назад прошёл фестиваль в Губкине. В мае планируем очередной, уже третий областной фестиваль ходьбы. Проведём мероприятие памяти первого нашего инструктора Валентины Жучковой. Мэрия Белгорода обеспечит 80 ходоков экипировкой.
Евгений Самотуга
Напомним, в первые дни нового года в парке Победы и на Соборной площади ежедневно в 12 часов проводятся спортивные мероприятия для всех белгородцев.
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