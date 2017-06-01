В Белгороде:

Фестиваль здорового образа жизни «Мой выбор» накроет Белгород 2 июля

09:52
01 Июня 2017
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Масштабное мероприятие будет посвящено спорту, здоровому питанию, привычкам, увлечениям и хобби.

«Волна» здорового образа жизни начнётся в городском парке Победы с массового забега на дистанции 1, 3 и 10 км. Наряду с любителями, его участниками станут профессиональные спортсмены Белгородской области и Черноземья. Победителей забега ждут награды, всех участников – памятные сувениры.

Весь день в парке будут проходить различные бесплатные ознакомительные уроки по всевозможным спортивным направлениям для детей и взрослых, включая йогу для пожилых, цигун, тренировки с инструкторами фитнесс-клубов, детскую акробатику, мастер-классы по гимнастике, восточным единоборствам, танцам. Пробные уроки будут доступны всем желающим и станут прекрасной возможностью попробовать то, что давно хотелось, или открыть для себя неизвестное ранее направление.

Посетителей фестиваля ждут лекции по правильному здоровому питанию с вариантами ежедневного меню и вариантами меню, направленного на конкретные цели (похудение, набор массы, очищение организма), специализированной литературой. Титулованные бодибилдеры раскроют секреты спортивного питания.

В завершении спортивного праздника для гостей выступят финалисты белгородского шоу «Минута славы». В рамках фестиваля также пройдёт флешмоб с участием волонтёров: на асфальте они изобразят огромную надпись ЗОЖ, а квадрокоптер запечатлит масштаб и мощь этого действа.

Начало – в 10:00.

Зарегистрироваться на забег и следить за новостями можно на сайте мероприятия.


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