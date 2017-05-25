Фестиваль уличной еды пройдёт в Белгороде 3 июня

11:23

Мероприятие состоится с 11:00 до 22:00 на площадке «Белгородский Арбат» на улице 50-летия Белгородской области.

Гостей фестиваля, организованного факультетом журналистики БелГУ при поддержке администрации города, ждут мастер-класс по каппингу (домашнее заваривание, теория вкуса) от кофейни «Калипсо» и по приготовлению блюд от шеф-повара ресторана «Веретено».

Белгородская Барменская Ассоциация подготовила бармен-шоу, а мастерская шоколада Le Chocolatier – мастер-класс для детей по приготовлению бельгийского шоколада.

Для посетителей подготовлена развлекательная программа с ведущими, для них выступят кавер-группа Music Motion и танцевальный коллектив The First Crew, а также будет работать арт-зона (фотозона, интерактивные элементы декора, указатели, выставка необычных тематических объектов). Для самых маленьких любителей вкусно поесть будет работать детская зона с играми от Мосигры.

Фестиваль станет местом, куда можно прийти всей семьёй и попробовать блюда уличной кухни от участников мероприятия: кофейни «Калипсо», магазина растительных продуктов «Панда», фудтрака «Гастромобиль», фудтрака Street coffee, сети кафе «Оранжевый Остров», шашлычного двора «Дача», бистро «Парабулок», пиццерии «ДоДо Пицца», мастерской шоколада Le Chocolatier, бара «Барков», Белгородской Барменской Ассоциации, бургерной «Перец», IceCreamRolls, ресторана «Время есть». В этот день посетители смогут побаловать себя бургерами, хот-догами, выпечкой, стейками, лимонадами и многими другими гастрономическими изысками.

Фестиваль будет включать много конкурсов, победителям которых вручат денежные и скидочные сертификаты. Розыгрыш сертификатов уже идёт на официальных страницах фестиваля в социальных сетях «Вконтакте» и в «Инстаграм», рассказали в пресс-службе администрации Белгорода.