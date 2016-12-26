Фавелы по-белгородски: хэппи-энд, или Продолжение следует

17:55

«Говорят: чудес на свете нет», поётся в песне «Лесной олень». Но что мы понимаем под чудесами? Жители домов по улице Сумская 14, 16, 18 в Белгороде в чудо верить начали. Так как именно это с ними последние два месяца и происходит.

10 октября на сайте ИА «Бел.Ру» мы опубликовали эксклюзивный репортаж под громким названием «Фавелы по-белгородски: у одних плитка со сколом, у других крыша в дырах». Жители трёх домов по указанному адресу несколько лет стучались в закрытые двери своей управляющей компании и различных департаментов. Но беда в том, что для некоторых действует правило «гром не грянет, мужик не перекрестится» (народная пословица, – Прим. ред.). Так получилось, что громом и стало наше расследование – хотя, признаться честно, получить такую быструю и эффективную реакцию не ожидали ни корреспондент, ни сами жильцы. Но обо всём по порядку.

С чего всё началось?

Началось всё с замены электросетей до ввода в дом. В течение двух дней сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» заменили всю проводку до ввода в дом, которая находилась не то что в ужасном – в аварийном состоянии.





Спустя несколько дней во двор на Сумской приехала целая делегация с представителями областных, городских департаментов, а также сотрудники управляющей компании «Русь», которая курировала микрорайон «Левобережье», но до этого времени старательно обходила своим вниманием три несчастных дома. По словам жителей, говорили о ремонте/реконструкции, и в процессе беседы даже были получены заветные обещания. Но то, что не задокументировано в письменном виде, считать доказательством бесполезно. Хотя сказано было много …

Смена власти на «Руси»

Когда все эти разборки с управляющей компанией только начинались, у руля «Руси» был Александр Житихин. С жителями он общался неохотно, а вот на наших корреспондентов сам вышел – мол, если какие вопросы или претензии, сначала звонить ему.

По неизвестным причинам в начале декабря его сменил Сергей Молчанов – бывший главный инженер компании.

«Я был назначен с 6 декабря. До этого два года работал в УК «Русь» главным инженером», – прокомментировал он.

Стадия косметического ремонта

Уже практически месяц в трёх домах по улице Сумской идёт косметический ремонт: мусор регулярно вывозят, дорожки расчищают. В подъездах появились плафоны и лампочки. Страшные подвалы с кучей мусора также привели в надлежащий вид, дыры в дверях заделали фанерой. А дворник регулярно и оперативно борется со снегом.

С утра, как обычно, я вышла на работу с лопатой. Вышла заранее, потому что себе дорогу прокопать – дело не пяти минут. И что я увидела? Расчищенный двор и не просто узкие дорожки, а полноценная тропинка к выходу на улицу. Я сначала глазам своим не поверила. Думала сосед, а нет – дворник к нам вернулся. Татьяна

Три подъезда уже зашпаклевали, а в перспективе пообещали окна. Кстати, об окнах. Мы писали про квартиру-наркопритон, в которой вместо оконных рам были вставлены подушки. Недавно, по словам Татьяны, объявились родственники хозяев квартиры: приехали и вставили стёкла. На этом всё.









Проводку в подъездах также обновили, а дыры в крышах заделали и установили новые коньки. Однако пока что проверить качество работы не представляется возможным из-за погодных условий (нет дождя, крыша не течёт).





В качестве подтверждения своей работы руководитель «Руси» предоставил нам все акты выполненных работ, в которых стояли подписи жителей. Они отчитались за установку светильников, кровельных коньков, ремонт крыши, электропроводки, уборку двора и подвала.





С отоплением (с чего и началось наше знакомство с Сумской) сейчас проблем нет – тепло во всех квартирах (температура 23,5 градуса). Под вопросом остались ремонт дымоходов, которые находятся в разрушенном состоянии, и детская площадка, которой до сих пор нет.

Багровые реки, песок и въезд во двор

Одним прекрасным ноябрьским днём во двор Сумской заехала машина, высыпала что-то, что закатали бульдозером, и вот что получилось:

Народ начал бить тревогу по всем инстанциям, и эту жижу засыпали песком. Всё схватилось морозом, и было нормально. Как только снег начал таять, мы опять утонули в этой жиже. Привезли асфальтовую крошку и вывалили её. В перспективе сказали, что весной будет нормальный асфальт. Ждём. Татьяна

Мы живём на улице Сумской

Одной из первых проблем жителей была адресная неопределённость. На одном из домов раньше висело сразу две таблички – Сумская, 18 и Фрунзе, 212, а в документах даже проскакивал проспект Славы, 212. Такая неразбериха любому не понравится, особенно при оформлении важных документов. Одна из активисток двора – Татьяна – взяла инициативу в свои руки и пошла по инстанциям.

Я обратилась в Управление архитектуры и градостроительства города Белгорода. Мне прислали официальную выписку из постановления администрации города и предоставили всю необходимую информацию. В течение недели все вопросы по адресу урегулировали. Татьяна

В соответствии с этим документом «О переименовании улиц исторического центра города Белгорода» от 01.07.2004 г. № 149, улица Фрунзе (от слияния с улицей Коммунистической до конца) была переименована в улицу Сумскую. А это значит, что дом, который ранее имел адрес ул. Фрунзе, 212, соответствует адресу ул. Сумская, 18 (номер в адресном реестре города Белгорода – 17219).









Круговорот руководителей в Белгороде

Капитальный ремонт – сколько вопросов связано с этой темой, ответы на которые можно получить, только пройдя все круги «подземного царства». Как мы писали ранее, ситуация с домами по улице Сумской не очень радужная – постройки 1956 и 1959 года стоят в плане на капремонт в 2040-2044 годах (сайт Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, раздел «Долгосрочная программа капитального ремонта»). Чтобы перенести эти сроки, необходимо обратится к своей управляющей компании, которая на контакт с жителями Сумской идти не очень-то и хотела.

Корреспондент ИА «Бел.Ру» направил информационный запрос на имя заместителя губернатора Юрия Галдуна, чтобы уточнить, при каких условиях сроки капитального ремонта могут быть изменены. В ответ мы получили:

«Решение о переносе сроков ремонта принимается комиссией на основании предоставленных органом местного самоуправления сведений о техническом состоянии многоквартирного дома, если в соответствии с экспертным заключением специализированной организации имеется опасность нарушения установленных предельных характеристик надёжности и безопасности в течение ближайших 5 лет. Для рассмотрения вопроса о переносе сроков капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на более ранний период необходимо обратиться в администрацию города Белгорода».

Следующая остановка – городская администрация. Туда мы обратились с аналогичным вопросом. Если кратко излагать суть ответа, то в области создана комиссия, уполномоченная принимать решение о переносе сроков проведения капитального ремонта. Чтобы собрать эту комиссию, собственникам жилья необходимо предоставить в департамент городского хозяйства полный пакет документов (приложение № 1 к постановлению правительства № 138-пп от 31.08.2015) и направить его в адрес комиссии. В числе документов должно быть экспертное заключение специализированной организации, которая подтвердит, что дому требуется выполнение работ по капитальному ремонту в более ранние сроки.

А теперь самое главное:

«Решение о проведении независимой экспертизы дома, о выборе специализированной организации и об источниках финансирования (за счёт средств собственников помещений дома) необходимо принять на общем собрании собственников помещений совместно с обслуживающей данный дом организацией – ООО УК «Русь».

Теперь возвращаемся к началу нашей главы. Управляющая компания, в нашем случае «Русь», в этой цепочке является первым и главным звеном. Но решать вопросы с этой организацией без конфликтов у жителей Сумской не получается. Вот вам и круговорот руководителей в Белгороде.

Мы здесь все, как большая семья

Несмотря на то, что жители домов на улице Сумской борются со своей управляющей компанией и пытаются добиться справедливого решения, меньше всего они хотят переселяться в другие районы.

Когда я прочитала, что наши дома будут поставлены на учёт как возможные к расселению, мне стало очень интересно. План застройки города Белгорода с 2005 по 2025 от 26 февраля 2015 (18 сессия, V созыва). Прочитала его весь – что-то уже случилось, например, открытие зоопарка. Но меня интересовал вопрос по нашей стороне. Выяснилось, что все, проживающие в санитарной зоне, должны в этом промежутке быть переселены в экологически чистые районы города – Крейда, Беловское и так далее. Я нашла утверждённый план по реконструкции и благоустройству квартала от кольца Чичерина до Мичурина к нашему району и до Везёлки. Там всё обозначено – что будет, что станет. Эта территория обозначена, как индивидуально жилищные застройки с огородами – то есть коттеджи. Что до реконструкции, что после – наша судьба неясна. В пресс-службе главы города мне сообщили, что документ по домам «запланированным к расселению» (официальная формулировка) сейчас находится на согласовании в Москве. Ответ будет после Нового года. Татьяна

Сейчас жители Сумской ждут какой-то новой информации. Всё, на что им остаётся надеяться, что их «коттеджи» никто не тронет, а капитальный ремонт сдвинут на более ранний срок.

Всё, что мы хотим, это чтобы нам отремонтировали дома. Мы здесь все, как большая семья – часто собираемся на шашлыки тремя домами, Новый год празднуем вместе, даже вместе на салют сбрасываемся. Вы нас поймите, мы не хотим, чтобы нас признавали аварийными, расселяли по разным районам. Мы хотим, чтобы нас услышали и сделали свою работу, за которую мы исправно платим. Житель дома 18 по улице Сумской

Фото автора