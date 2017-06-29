Евгений Савченко проинспектировал открывшийся в Белгороде симуляционный центр

17:02

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин представил губернатору новые возможности университета в обучении и повышении квалификации медперсонала.

Симуляционный центр расположился на втором этаже бывшего здания ПТУ № 6, которое было передано университету для расширения медицинского факультета. Здесь и студенты, и практикующие врачи смогут освоить и продемонстрировать навыки на функциональных манекенах, реагирующих на действия медика. На трёх станциях – «Сердечно-лёгочная реанимация», «Экстренная медицинская помощь», «Неотложная скорая помощь» можно попрактиковаться в восстановлении пульса и других действиях по спасению людей, которые выполняют работники скорой помощи и реанимации.

В «Родильном зале» будут тренироваться в практике приёма родов и предродового и послеродового медицинского обслуживая. Особый интерес у студентов вызвал зал «Эндовидеохирургии», в котором на специальных тренажёрах, сразу выставляющих оценку за работу медика, можно провести различные типы хирургических операций. Открыты в центре также «Реанимационный зал», «Манипуляционная», «Ангиограф», «Палатный блок».

Уже вложенные в развитие центра 100 млн рублей – только первая часть трат. В него нужно вложить ещё до 300 млн, из которых большая часть потребуется на симулятор диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Делегация также посетила одну из трёх аптек НИУ «БелГУ». Евгений Савченко призвал развиваться в этом направлении, чтобы занять до трети регионального рынка лекарств. Особое внимание в регионе будет уделяться развитию института семейных врачей: 103 специалиста с февраля 2017 года проходят соответствующую подготовку на базе НИУ «БелГУ».

На вопрос губернатора о зарплате будущие семейные врачи не ответили – к практической деятельности они ещё не приступили. Евгений Савченко призвал усилить подготовку медиков этого профиля в области психологии и экономики.

Самое мощное терапевтическое средство – улыбка и приветливое слово. И про все лекарства можно будет забыть. В первую очередь нужно позаботиться о практике предотвращения болезней, а уж потом об их лечении. Евгений Савченко губернатор Белгородской области

Также губернатор попросил стремиться быть привлекательными для клиентов, искать оригинальные решения, расширять сферы медицинского обслуживания.

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