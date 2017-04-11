Евгений Гришковец попрощается в Белгороде с бумагой

19 апреля на сцене государственной филармонии российский драматург, режиссёр, актёр, музыкант и писатель представит свой спектакль-сообщение «Прощание с бумагой».

Спектакль посвящён прощанию человечества с бумагой как с образом жизни – тому, как уходят из жизни бумажные книги, газеты, карты и письма, а также связанные с ними ощущения и эмоции.

Я всегда ощущаю испорченный, погубленный, брошенный лист бумаги, как какую-то несложившуюся, несчастную судьбу. Мне чудится испорченный лист, на котором поставили закорючку или же неправильно заправили в принтер и помяли, как несостоявшегося, несчастного, потерянного человека. Как так случается, что на одном листе бумаги из одной и той же пачки напечатан и подписан судьбоносный договор, на каком-то написано завещание, на другом стихотворение, а какой-то сразу был испорчен и выброшен… Не могу отделаться от такого восприятия бумаги и не могу относиться к ней, как просто к материалу. Лист бумаги неповторим. Испорченный лист бумаги можно заменить только другим… Только другим листом бумаги. А он другой.

Евгений Гришковец