В Белгороде:

Эвакуатор вместо лопаты, или Как жители убирают дворы в Белгороде

09:57
11 Января 2017
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Вчера, 10 января, белгородец на эвакуаторе расчистил проезд за ледовой ареной «Оранжевый лёд».

Об этом редакции информационного агентства «Бел.Ру» сообщил читатель Алексей Собченко. Он рассказал, что с начала зимы дворовый проезд за ледовой ареной «Оранжевый лёд» (с улицы Костюкова на Королёва через Мокроусова) ни разу не убирался коммунальными службами. Днём этот проезд загружен автомобилями, часто возникают пробки, машины буксуют в снегу.

С этой проблемой решил справиться один из местных жителей: он использовал эвакуатор как снегоуборочную машину и расчистил таким образом дорогу. Он опустил заднюю платформу своего автомобиля и использовал её как ковш грейдера.

Наш читатель обращает внимание коммунальных служб на то, что провести уборку снега до конца всё же необходимо.

Фото Алексея Собченко

 

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