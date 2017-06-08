Эстафета «технолога»: фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» переехала в БГТУ им. В. Г. Шухова

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Большая экспозиция сменила дислокацию – теперь на протяжении трёх дней оценить новое видение современных российских героев смогут студенты технического вуза.

Фотопроект 34 работ именитых фешн-фотографов был создан по инициативе фонда «Память поколений», руководителем которого является первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Показать уникальное фотобиеннале белгородцам получилось благодаря межрегиональному межотраслевому профсоюзу «Правда» и НИУ «БелГУ» при поддержке департамента внутренней и кадровой политики региона.

Так, фотовыставка на протяжении двух недель была доступна на площадке Белгородского госуниверситета, а её мобильную версию тем временем презентовали в региональных ведомствах (УМВД, ФСБ, администрация города).

Среди героев фотовыставки вы увидите знакомые лица, но больше малоизвестных. Они разные, но всех их объединяют такие качества, как скромность, доброта, благородство, смелость, готовность к самопожертвованию. Уверен, что, вдохновившись примерами подлинного героизма, современный молодой человек задумается о патриотизме, скорректирует жизненные приоритеты и захочет стать достойным гражданином своего Отечества. Сергей Фуглаев председатель ММПС «Правда»

Стенды с фотографиями расположены между главным корпусом и концертным залом. Ежедневно это место проходят тысячи студентов, которые смогут по достоинству оценить работы московских фотографов, а также узнать как можно больше о тех, кого сегодня называют героями России.

Фотовыставка – это дань памяти великим людям, которые внесли вклад в укрепление обороноспособности России. Именно они – настоящие герои, выполнившие свой долг перед страной и своими товарищами до конца. Здесь люди, которые воевали на фронте и ковали победу, участники действий в горячих точках мира, здесь паралимпийцы, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не отчаялись и продолжают активную жизнь независимо от физических возможностей. Более того, они представители разных поколений. Сергей Глаголев ректор БГТУ им. В. Г. Шухова

На официальной презентации проекта присутствовали и бывшие военные, которые не понаслышке знают, кого именно можно назвать героем.

Наша страна сегодня находится на подъёме и в тоже время в очень в сложной геополитической обстановке, которая требует определённых решений, действий. Герой, как сказал Горький, это человек, который делает жизнь, вопреки смерти и побеждая смерть. Это образное выражение, которое говорит о многом. Герой – это прежде всего человек, который любит свою Родину. Юрий Коноваленко председатель региональной общественной организации ветеранов подразделений особого риска

Когда мы говорим о героях России, мы, конечно же, вспоминаем героев Советского Союза. Отчасти выставка посвящена новому поколению. На сегодняшний день в стране более 1000 россиян удостоены великого звания «герой». И это не только военные, космонавты, учёные, конструкторы. Хотелось бы отметить, что в числе таких награждённых есть и дети 12-15 лет. Андрей Черкасов председатель совета ветеранов БГТУ им. В. Г. Шухова, воин-интернационалист

Для «шуховцев» данная фотовыставка будет доступна до 8 июня. На следующий день её перевезут в музей бронетанковой техники в Прохоровке.

Выставка – это символ того воспитания, который необходимо знать молодёжи. Я увидел на фотоснимках знакомые лица…Это люди высочайшей скромности и большой порядочности. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто организовал эту выставку. Сегодня это действительно то мероприятие, которое заставит задуматься каждого, какова цена жизни. Георгий Голиков проректор БГТУ им. В. Г. Шухова

Напомним, что завершится проект 21 июня перед музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление».

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