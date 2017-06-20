В Белгороде:

Ещё день без: во время городского школьного выпускного в Белгороде не будут продавать спиртное

11:50
20 Июня 2017
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Запрет распространяется на розничную реализацию алкогольной продукции.

Выпускной запланирован в областном центре на 24 июня.

Ограничительная мера была введена депутатами Белгородской областной Думы. По мнению народных избранников, это поможет уменьшить количество случаев злоупотребления спиртным, случаев нарушения общественного порядка.

Представители мэрии Белгорода, полиции проведут проверочные рейды по торговым точкам, сообщает пресс-служба администрации областного центра.


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