В Белгороде:

Электроэнергию временно отключат на проспекте Ватутина и Гражданском, а также улице князя Трубецкого

12:43
22 Мая 2017
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С 22 мая в Белгороде будет временно отключено электроснабжение на нескольких улицах.

Сегодня, 22 мая, без света на несколько часов остались часть улицы Индустриальной и  ул. Студенческая, дома № 1в и 2б.

24 мая в 09:00 электроэнергию отключат на проспекте Ватутина 1а, 2а, 4 и 6, а также на проспекте Гражданский 32, 34 и 36 и улице князя Трубецкого, дома № 38, 40 и 50.

25 временные отключения электроснабжения начнутся на проспекте Ватутина, дома № 4 и 5, а также улице князя Трубецкого 38, 40 и 52 и на проспекте Гражданский, дома № 31, 32, 34 и 36.

Подробнее узнать о списке отключения объектов можно здесь.


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