В Белгороде:

Экспортёров Белгородской области приглашают на мозговой штурм

13:02
12 Мая 2017
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24 марта они будут обсуждать проблемы и пути решения экспорта региона.

В этот день в Белгороде состоятся одноимённые дискуссии в рамках цикла «Региональный трек: Сделано в России». Его проводит Российский экспортный центр.

Непосредственный диалог с экспортёрами позволяет нам из первых рук получать актуальную информацию о развитии экспорта в регионе. Вместе с местным бизнесом Российский экспортный центр определяет актуальную экспортную повестку, а также вырабатывает инструментарий по преодолению барьеров на пути к успешной внешнеэкономической деятельности.

Вера Подгузова,
директор по внешним коммуникациям РЭЦ

Дискуссия пройдёт в Белэкспоцентре. В 10:00 начнёт работу XIII Белгородский форум «Малый и средний бизнес Белгородчины». А с 13:50  до 17:10 организаторы обещают заседание круглого стола с экспертами «Российского экспортного центра», сообщили в пресс-службе центра.

Отметим, подобные мероприятия в этом году уже прошли в Краснодаре, Калининграде и Новосибирске. После Белгорода цикл дискуссий об экспортном потенциале страны продолжится в Рязани, Уфе и в ряде других городов России.


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