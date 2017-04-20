Екатерина Викторова: Умного или счастливого ребёнка будем делать?

17:53

19 апреля в НИУ «БелГУ» состоялся круглый стол по профилактике суицидального поведения детей.

Детские омбудсмены из Архангельской, Тульской, Кировской, Курганской, Кемеровской, Саратовской областей, Забайскальского и Алтайского краёв и другие эксперты обсудили создание и функционирование системы межведомственного взаимодействия по профилактике аутодеструктивного поведения несовершеннолетних, контент социальных сетей и подвели итоги, внесли некоторые предложения, которые в дальнейшем перерастут в законодательную инициативу.

Профилактика и план «Перехват» в счастливое детство

Первый выступающий – представитель Следственного комитета РФ Владимир Голубь рассказал о том, что при расследовании суицидов специалисты анализируют причину такого поступка. По их наблюдениям, недостаток внимания со стороны семьи и в школах толкает детей на деструктивные мысли о смерти. Он считает, что не хватает комплексного подхода к досуговым занятиям детей. А чтобы та работа по выявлению определённых групп в интернете и работа с их аудиторией была результативной, необходимо межведомственное взаимодействие.

Екатерина Викторова, директор Белгородского регионального центра психилого-медико-социального сопровождения, педагог-психолог, заметила, что в регионах существуют традиционные формы профилактических мероприятий по безопасности детей на автомобильных дорогах, железнодорожных путях, льду. Необходимо разработать подобные программы и по профилактике деструктивного поведения подростков.

Это хорошо отработанные модели, большое количество материалов, система предупреждения родителей. Очень чётко эту работу можно увидеть в рамках любой образовательной организации, на уровне протоколов, осведомлённости, сайтов. Но появилась другая опасность, связанная с информационным пространством, в котором находится наш ребёнок. Екатерина Викторова

директор Белгородского регионального центра психилого-медико-социального сопровождения, педагог-психолог

Она добавила, что информационное пространство всё время изменяется, и, возможно, через пять лет будет идти речь об информационной безопасности в 3D-пространстве.

То поколение эмокидов, с которыми мы работали в конце 1990-х и в начале 2000-х, присутствует в «группах смерти». Это те дети, которые эмоционально нестабильны, имеют депрессивное состояние, которым необходимо поговорить об экзистенциальной проблеме смерти. А для подростка она интересна и имеет романтический налёт. Ребёнок начинает изучать своё поведение, в том числе и в опасных группах смерти. Екатерина Викторова

директор Белгородского регионального центра психилого-медико-социального сопровождения, педагог-психолог

Также она озвучила, что в обществе табуируется тема неудачных суицидов: родители умалчивают, потому что им стыдно, а психолог не может помочь, потому что просто не знает об этом. При этом неудачные попытки подростки доводят до того результата, который у них не получился в первый, второй или третий раз.

В регионах, особенно в районах, ощущается нехватка психологов, центров для соответствующей помощи. По словам Екатерины Викторовой, в Белгородской области на 150 тыс. детского населения действуют три центра, а по документам министерств образования и науки и труда и социального развития один центр психолого-медико-социальной помощи должен быть на пять тыс. детей.

Статистика, которую привела белгородский психолог, неумолительна: 15-20 % несовершеннолетних обращаются за психологической помощью уже после неудачной попытки лишения себя жизни. В 2015 году в регионе от суицида погибли шесть детей, двое из них с психиатрическим статусом, который стал известен только после их гибели. Трое детей ушли из жизни в 2016 году.

Материнство, отцовство и социализация

Выступающие озвучили, что детские суициды происходят не только в неблагополучных семьях. Психолог Екатерина Викторова заметила, что современные подростки отличаются от тех, кем были их родители в их возрасте. И сами мамы и папы ставят иные приоритеты.

Современный родитель очень чётко ориентирован на материальное обеспечение и социальный статус. Он, к сожалению, выстраивает другую поступательную линию развития ребёнка. Я расскажу историю: привели шестилетку проверить на готовность к школе. Я понимаю, что она ёще не готова, если бы один годик, то будет всё классно. Я задаю родителю вопрос, возможно, грубый: «Умного или счастливого ребёнка будем делать?». На меня родитель смотрит и говорит: «Конечно, умного». Екатерина Викторова

директор Белгородского регионального центра психилого-медико-социального сопровождения, педагог-психолог

При этом, если говорить с родителями о профилактике подростковых деструктивных мыслей, многие мамы и папы думают, что с их ребёнком этого не случится. Это озвучила Галина Корчагина, профессор, замдиректора по науке Национального научного центра наркологии – филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. П. Сербского».

У нас сегодня дети не умеют общаться друг с другом, с родителями. Дети не просто так идут в эти сети. Надо смотреть, почему они туда идут, и развивать коммуникативные навыки. Галина Корчагина

профессор, замдиректора по науке Национального научного центра наркологии – филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. П. Сербского»

О ценностях

Специалисты отмечают, что в так называемых «группах смерти» с детьми говорят на их языке, выстраивают определённую систему ценностей.

По мнению Михаила Хасьминского, руководителя Патриаршего центра кризисной психологии, необходимо в рамках традиционных, христианских ценностей объяснять ребёнку, почему суицид – это плохо.

Эти субкультуры выстроили свою философскую систему, которая полностью переворачивает христианство и ислам. Всё упирается в ценности. Михаила Хасьминский

руководитель Патриаршего центра кризисной психологии, член общественного совета ФСИН

Выход есть всегда, об этом нужно помнить

В России есть крупный антисуицидальный сайт pobedish.ru. Справиться с кризисной ситуацией помогает и сайт perejit.ru, если расстались с любимым человеком, и портал memoriam.ru, если из жизни ушёл близкий человек.

Меры запретительные и профилактические

Во время обсуждения эксперты предлагали разные пути решения проблемы: создание реестра суицидников, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, запрет регистрации детей в социальных сетях до 12 лет, регистрация в соцсетях по паспорту, штраф администраторам групп за удаление переписки в так называемых «группах смерти» (как улики), разработка специального механизма, который не позволит несовершеннолетним вступать в группы 18+ (предполагается, что у них не будет такой кнопки) и другое.

В итоговых предложениях собравшиеся единогласно приняли следующие блоки, которые должны стать законодательной инициативой, в том числе:

1. Создание положительного контента, в том числе альтернативных досуговых игр с положительными заданиями.

2. Создание короткого телефона доверия наподобие 112, а не 8-800-2000-600.

3. Разработка порядка межведомственного учёта на федеральном уровне числа суицидов и суицидальных попыток несовершеннолетних во избежание расхождения статистических данных. Единой статистики и одинаковых цифр по таким происшествиям в ведомствах нет. Например, на селекторном совещании с субъектами РФ по профилактике суицидов, который проходил 20 марта, было озвучено, что в прошлом году, по данным СК России, зарегистрировано 720 несовершеннолетних, совершивших суицид, и 622 – по данным Роскомнадзора.

4. Детские омбудсмены предложили ввести в курс предмета «ОБЖ» социокультурную безопасность.

5. Ввести специализацию «суицидолог».

6. Ввести утверждённый перечень мест, где запрещено находиться лицам до 18 лет, в том числе кальянных.

7. Регистрировать в социальных сетях по паспортным данным.

В то время в России

Вчера, 19 апреля, в день проведения круглого стола, в первом чтении в Госдуме был принят новый законопроект Ирины Яровой, направленный против администраторов «Групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте». Если документ будет принят, то в уголовном кодексе появятся три новые статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве, об организации склонения к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.