Двое борцов с коррупцией попались на взятке в Белгородской области

10:37

Полицейские за отказ в возбуждении уголовного дела потребовали от предпринимателей 150 тысяч рублей и копировальный аппарат.

Как сообщает следственное управление СКР по Белгородской области, в мае 2017 года два сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Губкин проводили доследственную проверку в отношении директора местной фирмы и его бизнес-партнёра по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». 25 мая полицейские вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

30 мая один из полицейских, зная о принятом в отношении предпринимателей решении, потребовал от них за отказ в возбуждении уголовного дела передать ему и напарнику 150 тыс. рублей и копировальный аппарат стоимостью более 12 тыс. рублей.

6 июня бизнесмены в районе села Бобровы Дворы Губкинского городского округа передали правоохранителю технику и деньги. После совершения преступления он был задержан сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.

В настоящее время полицейским в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 «Получение взятки в крупном размере» и ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц в крупном размере». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе областного УМВД отметили, что по результатам проверки, назначенной руководством ведомства, будут выявлены все обстоятельства совершения сотрудниками противоправных действий, а также способствовавшие этому причины и условия.

Если вину полицейских установят, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.