Два школьника из Белгорода впервые в области получили по 100 баллов за ЕГЭ по информатике

15:12

Итоги госаттестации белгородских выпускников обсудили на еженедельном оперативном совещании в мэрии.

Экзамены в 11-х классах уже проведены практически по всем предметам. Сегодня проходят история и химия. В период с 20 июня по 1 июля будут проведены экзамены для тех, кто не смог явиться на экзамен по уважительной причине, для тех, у кого был большой выбор предметов. Результаты получены по математике, информатике, географии. Ирина Гричаникова

руководитель управления образования Белгорода

1534 одиннадцатиклассников и 3150 девятикассников в Белгороде были допущены к госэкзаменам. При этом для 22 одиннадцатиклассников и 82 выпускников из девятого класса были созданы специальные условия с учётом ограниченных возможностей здоровья.

По информации пресс-службы мэрии, в областном центре действовали 10 пунктов проведения экзаменов на дому и 22 – в школах, гимназиях и лицеях.

Самым популярным предметом по выбору среди выпускников 11-х классов стало обществознание. Его сдали 63 % учащихся. В тройке самых массовых также физика и история.

В этом году впервые в Белгородской области школьники набрали максимальные 100 баллов за ЕГЭ по информатике. Среди отличившихся – Даниил Гавриловский из гимназии № 22 и Михаил Мининг из Шуховского лицея.

Отметим, что девятиклассники госэкзамены уже сдали. С 19 по 29 июня ОГЭ будут сдавать те, кто по уважительной причине пропустил основной день сдачи или получил неудовлетворительные отметки не более чем по двум предметам.

