Два двора в Белгороде полностью переделают после неудачного капитального ремонта

16:16

Речь идёт о дворах домов № 1 по улице Конева и № 50 по улице Щорса.

Там подрядчики работают в тесном контакте с собственниками и управляющей компанией.

Ещё один некачественный ремонт был во дворе дома № 62 по ул. Щорса. Этот двор попал в программу комплексного благоустройства дворовых территорий в прошлом году, но подрядчик не успел выполнить работы до завершения сезона. В результате в этом году ещё раз провели электронные торги. Их выиграло МБУ «Управление Белгорблагоустройство». К работам сотрудники управления приступили в апреле, а завершить планируют их уже в конце мая.

В этом году мы работаем сразу в пяти дворах города. Для «Белгорблагоустройства» это первый такой опыт участия в программе реконструкции дворов в качестве строительно-подрядной организации. Но для этого у нас есть и квалифицированнее кадры, и необходимая техника. Так что мы выполним все работы качественно и в срок. Андрей Бубело

генеральный директор предприятия

Во время рабочей поездки по городу глава Белгорода Константин Полежаев отметил, что при ремонте нужно учитывать мнение местных жителей, пишет пресс-служба мэрии.

По итогам прошлого года мы столкнулись с некоторыми недобросовестными подрядчиками, которые не смогли выполнить работы на должном уровне. Теперь нам приходится все за ними переделывать. Но, конечно же, не за счёт бюджета, а за счёт этих нерадивых строителей. Со многими мы уже судимся. Это принципиальная позиция города. Мы подключаем в этом году все виды общественного и государственного контроля, чтобы таких случаев больше не было. Константин Полежаев

мэр Белгорода

Фото Бориса Ечина