В Белгороде:

Дубовую аллею высадили в Белгородском «технологе»

17:45
03 Мая 2017
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В вузе завершились мероприятия фестиваля «ВузЭкофест-2017». Они проходили в университете с 17 по 28 апреля.

Всего в акции участвовало порядка 150 вузов по всей стране.

Сегодня, 3 апреля, на территории БГТУ им. В. Г. Шухова заложили дубовую аллею из ста саженцев. Они «поселились» на Пушкинской аллее, на аллее Славы, рядом со стадионом и около мемориала – стелы Памяти. В высадке участвовало порядка двухсот человек – представителей университета.

Начало аллее положил ректор «технолога» Сергей Глаголев, сообщает пресс-служба вуза.

Фото пресс-службы БГТУ им. В. Г. Шухова

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