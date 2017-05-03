Дубовую аллею высадили в Белгородском «технологе»
В вузе завершились мероприятия фестиваля «ВузЭкофест-2017». Они проходили в университете с 17 по 28 апреля.
Всего в акции участвовало порядка 150 вузов по всей стране.
Сегодня, 3 апреля, на территории БГТУ им. В. Г. Шухова заложили дубовую аллею из ста саженцев. Они «поселились» на Пушкинской аллее, на аллее Славы, рядом со стадионом и около мемориала – стелы Памяти. В высадке участвовало порядка двухсот человек – представителей университета.
Начало аллее положил ректор «технолога» Сергей Глаголев, сообщает пресс-служба вуза.
Фото пресс-службы БГТУ им. В. Г. Шухова