В Белгороде:

Дороги в центре Белгорода перекроют на время празднования Рождества Христова

10:04
05 Января 2017
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Праздничные мероприятия запланированы на Соборной площади.

По сообщению пресс-служба городской администрации, с 17:00 6 января стоянку транспортных средств ограничат на улице Преображенской (от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области) и по улице Попова (от улицы Преображенской до улицы Победы).

В сам Рождественский день с 14:30 на этих участках улиц запретят проезд, предложив водителям двигаться по проспекту Б. Хмельницкого и улице Н. Чумичова.

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