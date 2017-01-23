Дома на проспекте Богдана Хмельницкого, пяти улицах и в четырёх переулках временно обесточат в Белгороде

11:58

Отключение электроснабжения пройдёт с 24 по 27 января и связано с плановым ремонтом оборудования подстанций Белгородских электрических сетей.

Завтра, 24 января, без света останутся дома № 2-10, 1а по ул. Пригородной, дома № 1-37 по ул. Новой, дома № 30, 31, 32 по ул. Некрасова и № 137, 142, 144а и 215 на проспекте Богдана Хмельницкого.

25 января ремонтные бригады временно отключат от электроснабжения дома № 1-45 и № 2-18 в пер. Речном и дома № 13 и № 14 на ул. Речной.

26 января отключение электричества произойдёт в районе домов № 20-62, расположенных на 3-м пер. Декабристов.

27 января без света останутся жители улицы Гражданской, второго и третьего Красноармейских переулков. Посмотреть график отключения электричества можно здесь.