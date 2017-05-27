«Добрый город» собрал 380 тысяч рублей на строительство детского хосписа в Белгороде

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27 мая II благотворительный марафон «Добрый город» собрал более 2200 людей, неравнодушных к детским заболеваниям.

Перед участниками стоял выбор дистанции: 1, 4 или 9 км. От этого зависел денежный взнос: 150, 300 или 500 рублей. Пробежать со смыслом свою дистанцию смог каждый: от ребёнка до взрослого, от здорового человека до лиц с ограниченными физическими возможностями.

Мероприятие вот уже второй раз проводит общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» при поддержке управления физической культуры и спорта городской администрации.

Хотелось бы, чтобы этот марафон стал доброй традицией и способствовал привлечению ещё большего внимания общественности к проблемам, связанным с оказанием помощи семьям, воспитывающим тяжелобольных детей. Здесь собрались все неравнодушные к чужой беде с желанием поддержать такие семьи. Елена Савина заместитель начальника управления департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Открытый марафон привлёк к себе как неравнодушных семей, так и крупные организации и учреждения. В забеге двумя днями ранее приняли участие воспитанники детских садов, а сегодня к ним присоединились 2200 белгородцев. Вместе, плечом к плечу бежали здоровые, и те, кто уже поборол болезнь и готов помочь тем, кто ещё нуждается в этом.

Чужих детей не бывает. Кто если не мы, будем помогать друг другу? В стороне не должен оставаться никто, содержание в палате и медицинские препараты стоят немало, мы можем поспособствовать хотя бы этим, облегчить им немного жизнь. Елена Давыдова участница благотворительного марафона

Основная цель благотворительного мероприятия – привлечь внимание людей к проблемам, связанным с оказанием паллиативной помощи семьям с тяжелобольными детьми. Все собранные средства пойдут на строительство первого детского хосписа на территории Белгородской области. Проект находится на стадии подготовки к реализации. На площадке парка Победы белгородцы смогли увидеть макеты будущего строения.

На сегодняшний день в Белгородской области 482 неизлечимо больных (паллиативных) ребёнка. Такая форма помощи, как хоспис, на территории нашей области отсутствует. Детский хоспис будет благотворительным частным медицинским учреждением и будет оказывать помощь детям бесплатно.

Многие пришли выразить солидарность семьям, в которых есть тяжелобольные дети. Своим присутствием сказать, что мы рядом, нам не всё равно, что это наше с вами обще дело. Дети, которые живут в нашем городе, - это одна большая семья, мы должны держатся друг за друга и быть рядом. Евгения Кондратюк председатель БРОО «Святое Белогорье против детского рака»

Организаторы подчёркивают, что не всех детей можно вылечить, но помочь можно каждому ребёнку.

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