Добавили красок: три пары розовых фламинго поселились в зоопарке Белгорода

12:54

Птицы переехали из Ростова-на-Дону в марте и теперь ждут потепления для прогулок перед посетителями.

Как рассказали в Белгородском зоопарке, фламинго по 4-5 лет. Месяц птицы были на карантине, когда их изолировали от других обитателей и создали максимально комфортные условия, чтобы они могли привыкнуть к новому дому.

С приходом весны и тепла фламинго понемногу стали выпускать на открытую площадку, обустроив для них искусственный водоём, почти ежедневно наполняемый чистой водой. Но увидеть гуляющих фламинго можно не всегда. Причиной тому – перепады температур и капризная погода. Сотрудники опасаются за их здоровье и поэтому берегут их от переохлаждения.

Пары фламинго создали на родине, в Ростовском зоопарке, который занимается размножением этих птиц. В Белгородском зоопарке отмечают, что как только фламинго адаптируются на новом месте, они могут дать потомство, пишет «Интерфакс».

Это самый распространённый во всём мире вид фламинго и единственный, обитающий на территории бывшего Советского Союза. Они образуют моногамные пары на всю жизнь.

Фото Белгородского зоопарка