В Белгороде:

До конца июня сотрудники ГИБДД проведут операцию «Пешеход»

14:17
21 Июня 2017
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С начала 2017 года в Белгороде произошло 37 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых один человек погиб и 38 пострадали. Среди них – шестеро детей-пешеходов.

Несмотря на общее снижение количества ДТП и пострадавших в них детей на 14,1 %, половина автоаварий совершена по вине самих детей.

Чтобы предотвратить ДТП с участием пешеходов и случаи детского дорожно-транспортного травматизма, с 19 по 30 июня на территории Белгорода сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Пешеход».

С 8 до 9 утра и с 13 до 14 дня (время скопления большого количества транспорта и юных пешеходов, посещающих школьные лагеря) они будут патрулировать на наиболее аварийно-опасных пешеходных переходах и рядом с общеобразовательными учреждениями, сообщает областное управление ГИБДД. 


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