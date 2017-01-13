В Белгороде:

Динозавры появятся в белгородском лесу уже в апреле

11:39
13 Января 2017
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Доисторические чудовища «пропишутся» в динопарке Белгорода.

Сейчас фигуры зверей в натуральную величину достраиваются мастерами чешской компании West Media. На постоянное место жительства они приедут в середине весны. Некоторые экспонаты будут представлены в динамике. Создаются они вручную.

Разместится динопарк рядом с белгородским зоопарком. В нём будут «жить» 88 динозавров. Они разместятся в естественных декорациях, в том числе в воде.

Проект обойдётся инвестору ГК «Агро-Белогорье» в 145 млн рублей, не учитывая строительных работ, сообщает пресс-служба компании.

Фото пресс-службы ГК «Агро-Белогорье»

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