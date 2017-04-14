В Белгороде:

Динозавры пришли в Белгород

17:20
14 Апреля 2017
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До областного центра добралась первая партия фигур доисторических чудовищ, созданных чешскими мастерами.

Они в масштабе один к одному копируют фигуры вымерших животных. Приехали динозавры в собранном виде. Перед зрителями они предстанут летом.

Всего в новый белгородский зоопарк привезут 88 экспонатов. 12 из них будут роботизированными. Наиболее крупные из фигур зверей – тираннозавр (восемь метров) и диплодок (десять метров). Самый «крохотный» из экспонатов – репеномам (полтора метра).

Динопарк разместится на площади свыше восьми гектаров рядом с новым белгородским зоопарком в Сосновке. Сейчас специалисты занимаются созданием инфраструктуры.

Инвестором проекта выступает группа компаний «Агро-Белогорье». В создание динопарка будет вложен 81 млн рублей. Открытие запланировано на июль 2017 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Фото пресс-службы «Агро-Белогорья»

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