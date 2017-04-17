Диких животных в Белгороде привили от бешенства бесконтактным способом

14:38

На территории, граничащей с белгородским зоопарком, сегодня, 17 апреля, специалисты ветстанции разложили вакцину по всему периметру зоопарка.

Такая вакцинация бесконтактным способом проходит впервые. По просьбе директора зоопарка сотрудники ветстанции приехали на местность, так как за время нахождения на новой территории сюда неоднократно проникали дикие животные. Территория зоопарка – это ещё и большая зона отдыха, поэтому предотвратить бешенство – важная задача для зверинца.

Для своих животных мы уже провели вакцинацию. Сейчас мы провакцинируем тех животных, которые заходят к нам в гости периодически. По ночам заглядывают лисы, косули, барсуки. Николай Белов генеральный директор белгородского зоопарка

Для профилактики применялся «Раббивак» – вакцина для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Она в форме брикетов размером со спичечный коробок. Сама же приманка изготовлена из продуктов, съедобных для плотоядных животных, с добавлением вакцины. Для животных лекарство абсолютно безвредно.

Так как длина забора зоопарка 1,8 километра, мы рассчитали дозировку и привезли 45 брикетов. Они будут разложены на каждые 45-50 метров. Было принято решение иммунизировать именно диких животных, так как постояльцы зоопарка уже получили свою дозу от бешенства. Сергей Суровцев заведующий лечебно-диагностическим отделением ветстанции по Белгороду и Белгородскому району

Такое заболевание, как бешенство, – общее как для животного, так и для человека. В природе достаточно большое количество животных, больных бешенством, некоторые умирают, но и есть те, кто являются переносчиками, а это именно плотоядные животные, которые могут проникать в жилые, припарковые зоны и кусать домашних питомцев или скот. Поэтому белгородский зоопарк принял все меры предосторожности, чтобы предотвратить появление данного заболевания на территории зверинца.

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