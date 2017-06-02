В Белгороде:

Диких уток на Везёлке в Белгороде переселят на остров

16:45
02 Июня 2017
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Власти областного центра представили проект реконструкции городской набережной.

Концепция

Мы получили великолепную концепцию, разработанную с учётом новых мировых и российских трендов в оформлении общественных пространств. В соответствии с ней уже разработана документация, мы находимся на стадии шлифовки деталей. Дорабатываются дендрологические планы, другие нюансы.

Галина Горожанкина
главный архитектор Белгорода

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Учли мнения

По словам разработчиков, концепция обновления набережной Везёлки создавалась с непосредственным участием горожан. Были задействованы самые разные социальные группы белгородцев: «собачники», велосипедисты, пенсионеры. Была предпринята попытка учесть все их пожелания – порой взаимоисключающие – по максимуму. Это удалось сделать примерно на 70-80 %.

Этот проект отображает пожелания жителей города. Это один из самых примечательных примеров нашего взаимодействия с регионами. Он говорит о том, что есть возможность работать качественно.

Ежи Станкевич
архитектор конструкторского бюро «Стрелка»

Для детей и взрослых

Набережная после реконструкции будет представлять из себя террасированное общественное пространство. Желающие смогут порелаксировать на лоне природы в центре города.

Маленьким посетителям предложат различные развлечения – в частности, аренду игрушечных радиоуправляемых кораблей. Также для детей предполагается организовать обучение водной гребле, другие занятные дела.

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Поваляться в гамаке

В районе пешеходного моста через Везёлку около БелГУ предполагается сделать плавный переход от урбанизированной набережной к более натуральной. Мощёные дорожки превратятся в экотротуар. На берегу высадят водные и полуводные растения.

Для отдыха горожан будет организована специальная зона с местами для лежания и сидения. Посетители при желании смогут поваляться в сетках наподобие гамаков. Около моста разместятся киоски с едой: освежительными напитками, мороженым, лёгкими закусками.

Утиный остров

Для диких уток, которые в последнее время в большом количестве развелись на реке, предполагается обустроить островок рядом с территорией бывшего зоопарка.

Мы предлагаем идею микрорезервации для местной флоры и фауны. На острове можно создать условия для проживания уток, для других птиц. Чтобы у них была возможность создать свой мир. Мы его дополним высадкой водных растений, которые помогут пернатым в поиске пищи.

Ежи Станкевич
архитектор конструкторского бюро «Стрелка»

Доступ людей на островок будет ограничен. Однако горожанам создадут условия для того, чтобы они могли заглянуть в место обитание птиц и даже покормить их с моста.

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Будет красивее

Власти собираются облагородить и традиционное место проведения свадебной фотосъёмки на берегу реки. Функционально его концепция не изменится. Однако к имеющимся будут добавлены цветущие растения – для создания более яркой, праздничной атмосферы.

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Экостиль

Главное намерение властей – наконец придать городской набережной единый экостиль.

Основная масса работы по проекту выполнена. Дальше предстоит её детализация. Работа была проведена колоссальная. Сложно было учесть мнение всех желающих.  Концепция сформирована с учётом всех пожеланий. Вчера мы были на выездном совещании и жители микрорайона «Левобережный» интересовались проектом. В целом все отмечают необходимость его для города.

Константин Тетерин
главный инженер ГУП «Белгородоблпроект»


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