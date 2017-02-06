В Белгороде:

Детский сад на улице Горького в Белгороде на сутки остался без воды

16:41
06 Февраля 2017
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На сетях с 06:30 6 февраля ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщает «Белводоканал», восстановить подачу холодной воды в детсад № 39 на улице Горького, 36а сначала планировалось к 14 часам. Но в результате время окончания ремонтных работ отодвинуто на 08:00 7 февраля. Организован подвоз воды.

С 15 до 17 часов без воды также находится школа № 45 на проспекте Славы, 69. Причиной отключения водоснабжения стали ремонтные работы в колодце.

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