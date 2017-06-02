Детский конкурс «Маленькая мисс Белгород 2017» выиграла 9-летняя Софья Калашникова

18:23

В конкурсе приняли участие 13 жительниц областного центра в возрасте от четырёх до девяти лет. Они демонстрировали не только свою красоту, но и творческие способности.

На протяжении трёх месяцев шла усердная подготовка к конкурсу. Девочки репетировали дефиле и личные номера, успели побывать на экскурсии в Санкт-Петербургской школе телевидения, учились шить юбки «Ту-ту» на мастер-классе от Натальи Андреевской. Также участницы посетили клинику стоматологии, где им рассказали, как надо ухаживать за зубами и многое другое.

Юные модели оценивались членами жюри по десятибалльной системе в пяти номинациях: визитка, выход-дефиле, интеллектуальный конкурс, выход- купальники, выход- творческий номер.

На первом этапе конкурса юные принцессы Белгорода в стихотворной форме подготовили рассказ о себе: поделились своими мечтами и целями, рассказали о своих талантах и умениях. В следующих этапах они показали оригинальные дефиле, соревновались в интеллектуальном конкурсе, разгадывали загадки.

В дефиле «Греческие богини» конкурсантки представили свои оригинальные купальники, которые они декорировали самостоятельно в греческом стиле.

Заключительный этап конкурса – выход с творческим номером. Участницы пели песни, танцевали, рассказывали стихотворения собственного сочинения.

На награждении 13 девочек продемонстрировали дефиле в красивых нарядных платьях.

Победительницей конкурса «Маленькая мисс Белгород 2017» стала 9-летняя Софья Калашникова. Юная Мисс Белгород в будущем хочет стать хирургом, чтобы спасать людей.

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