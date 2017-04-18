Дети массово отравились в школе № 20 Белгорода

16:24

Учащиеся, по словам их родителей, почувствовали недомогание после обеда в столовой.

За помощью родители отравившихся детей обратились в региональное отделение Народного фронта. Они сообщили, что неделю назад школьникам дали на обед картофель, который показался им испорченным и подозрительным на вкус. Но слова учеников никто не услышал, их заставили доесть обед. На следующий день из-за признаков отравления в учебное заведение не пришли более половины учащихся.

С просьбой провести проверку и детально разобраться в ситуации в школе активисты ОНФ обратились в департамент образования Белгородской области и Роспотребнадзор.

Как прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Константин Хлебников, активисты добиваются, чтобы действиям персонала школы и столовой была дана оценка, чтобы были установлены виновные и обнародованы факты их привлечения к ответственности. Помимо этого необходимо исключить возможность повторения такой ситуации.

Хлебников отметил, что вопросы вызывают и действия школьной медсестры, которая должна ежедневно проверять качество питания учеников. Он подчеркнул, что ситуацию нельзя оставить без внимания, это повод поднимать вопрос о качестве школьного питания и добросовестности ответственных лиц.

Активисты будут следить за ситуацией вокруг питания в школе № 20 Белгорода. Помимо этого проблему рассмотрят на ближайшем заседании региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности».