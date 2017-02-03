Детей от девяти лет приглашают на бесплатное обучение в технопарке «Кванториум»

13:44

Занятия будут проходить на базе школы № 50 в Белгороде.

Образовательная программа начнётся с 1 марта по шести направлениям: IT-квантум, биоквантум, робоквантум, наноквантум, нейроквантум и геоквантум.

Обучение бесплатное и ориентировано на детей от девяти лет. Тестовая образовательная программа рассчитана на три месяца, полный курс составит три года.

Чтобы записаться на занятия в технопарке, нужно подать документы в школу № 50 по ул. Есенина, 52б или в Центр технологического образования и детского технического творчества по адресу: г. Белгород, ул. Озембловского, 34. Телефон для справок: (4722) 22-88-18. Дни приёма: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Среди необходимых документов – свидетельство о рождении, медицинская справка обучающегося и заявление от родителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Справка: детский технопарк «Кванториум» – флагманский проект в сфере дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих способностей и повышение интереса к научной и технической деятельности и основанный на проектной командной деятельности.

Главная цель создания технопарка – это интеграция школьного образования, высокотехнологичных предприятий, науки и университетов с целью оказания помощи школьникам с определением для себя будущей профессии.