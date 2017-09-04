День солидарности в борьбе с терроризмом провели в НИУ «БелГУ»

16:47

Сегодня, 4 сентября, на площадке перед госуниверситетом студенты собрались на митинг молодёжи против терроризма, войн и разрушений.

Памятная дата отмечается в России ежегодно 3 сентября. Она связана с событиями 2004 года в Северной Осетии, когда террористы захватили школу в Беслане. В течение двух дней в плену находилось более 1100 человек. В те дни в школе № 1 погибли 334 человека, 186 из них – дети.

«За последние 19 лет только в России было совершено более 76 крупных терактов, в них погибли около 4,5 тыс. человек», – сказали ведущие митинга.

Международный терроризм – это чума ХХI века. Он относится к одному из самых распространённых и опасных проявлений современности, с каждым годом приобретающий всё более угрожающий масштаб и более разнообразные формы. Самая большая опасность терроризма – его непредсказуемость и неожиданность. Террор – это явление, которое касается каждого из нас прямо или косвенно. Мы не можем делать вид, что ничего не происходит. Карина Хоборова

студентка четвёртого курса Юридического института НИУ «БелГУ»

Память жертв терроризма студенты почтили минутой молчания, а затем выпустили в небо 150 белоснежных шаров.

Хочу выразить соболезнование жертвам терактов. У меня вызывают отвращение люди, которые такое могут совершить. Абсолютно всё равно, какой у нас цвет кожи, какой мы национальности, из какой страны – мы все равны. Армин Курпаник

студент из Германии, представитель делегации города-побратима Херне

Будущее принадлежит молодёжи. Мы готовим специалистов разного профиля из 80 стран мира – это те, кто должны обеспечить счастливое будущее, продуктивную работу и инновации. Именно молодёжь должна понимать ценность человеческой жизни, должна думать и чувствовать – наша сила в единстве, созидании. Светлана Острикова

проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»

Солистки АРТ-студии «Вереск» исполнили песни в память о жертвах терроризма.

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