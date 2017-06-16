В Белгороде:

«День счастливой собаки» пройдёт в Белгороде

09:53
16 Июня 2017
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17 июня с 11:00 до 14:00 на Народном бульваре пройдёт традиционная акция по сбору подарков для бездомных собак.

Небезразличные люди могут порадовать братьев наших меньших консервами или сухим кормом, любыми видами круп (гречневая и гречневый продел, рисовая и пшеничная (не путать с пшеном), ошейниками для средних и крупных собак, поводки любой длины (можно б\у), препараты против глистов/блох/клещей.

Помимо этого, организаторы акции (они же проводят в Белгороде «Пойдём домой») расскажут белгородцам, как стать волонтёром и почему взять собаку из пансионата – это модно и совсем не страшно.

«Если вы принесёте хотя бы один пакет корма или один старый ошейник — это очень большая помощь, поверьте! И вы подарите кусочек счастья ещё одной бездомной собаке!», – призывают организаторы.

Подробная информация – в группе.

 


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