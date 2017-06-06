День рождения Александра Пушкина отметили в Белгороде

17:20

Одной из городских площадок для празднования 218-летия поэта и Дня русского языка стал Белгородский Арбат, возле кинотеатра «Победа».

Там праздник прошёл в формате открытого микрофона, где белгородцы всех возрастов могли продекламировать любимое стихотворение или отрывок из произведения Александра Пушкина.

Большое влияние на меня оказала моя бабушка Аверьянова Галина Павловна. Она знала наизусть все сказки Пушкина и часто зимними вечерами рассказывала их нам, своим внукам. Николай Грищенко

белгородский поэт

Затем состоялась викторина по биографии Александра Пушкина. За правильные ответы участники получили памятные призы. Также организаторы подготовили особую зону «Великий поэт великой России» с книгами поэта.

Организовали мероприятие управление образования и управление культуры администрации Белгорода, Дом офицеров и Централизованная библиотечная система Белгорода, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы администрации Белгорода