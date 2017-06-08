День России и новая набережная – в новом номере газеты «Наш Белгород»

16:10

Главные темы еженедельника от 9 июня:

– Главные темы нового номера городского еженедельника – День России 12 июня и День социального работника, который отметили 8 июня.

– Делегация белгородской мэрии посетила сербский город-побратим Ниш. Одиннадцать медалей разного достоинства привезли в Белгород участники Всемирных детских «Игр победителей». Эта и другая информация – в рубрике «Общество» на 5-й полосе.

– В традиционной рубрике «Обратная связь» – ответы специалистов на вопросы потребителей и письма читателей газеты.

– К концу года в Белгороде появится новая набережная Везёлки. Окончательный проект обустройства представила главный архитектор города Галина Горожанкина.

– 6 июня в России прошёл Пушкинский день. В Белгороде библиотеки подготовили разнообразную интересную программу для детей и взрослых.

– Имя Юлия Семёновича Горяйнова – одно из самых известных в музыкальной сфере Белгородской области. 80-летию со дня его рождения посвящён материал на 20-й странице. Здесь же – публикация о выставке в историко-краеведческом музее художественной керамики, знакомящей с историей гончарного промысла слободы Борисовка XVIII-XIX веков.

В номере также – новости городской жизни, спорта, афиша праздничных мероприятий на 12 июня и другая полезная информация.