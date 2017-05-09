День Победы в Белгороде: традиционный парад прошёл в областном центре

14:55

Несмотря на «нелётную» погоду, на Соборной площади, как всегда, собрались тысячи людей, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 72-й годовщине Великой Победы.

Пасмурная, холодная погода стала серьёзным препятствием для праздничных парадов по всей стране. Так, в Москве отменили пролёт авиации, а в Питере парад прошёл без ранее заявленных военных кораблей.

В параде, стартовавшем в 10:00 на Соборной площади, приняли участие сотрудники силовых структур, военнослужащие и представители региональных управлений УФСИН, МВД, ГИБДД, курсанты, студенты специализированных учебных заведений. Впервые в параде на площади проходили курсанты военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ России.

Традиционно с днём Великой Победы всех присутствующих поздравил глава региона.

Сегодня в крепком единстве всех поколений мы чтим бессмертный подвиг доблестных победителей, равного которому нет и не было в истории человечества. Наши героические отцы, деды и прадеды сокрушили фашистское зло, одолеть которое не смог ни один народ в мире. Они отстояли свободу и независимость нашего Отечества, принесли избавление странам Европы от ужасного рабства, защитили саму жизнь на Земле, само право людей называться людьми. Свой весомый вклад в завоевание всеобщей победы внесла и наша белгородская земля. Мы помним, что с Прохоровского ратного поля начался прямой путь красной армии на запад. Гордимся, что первый за всю войну салют в честь освобождения Белгорода стал предвестником майского триумфа 45-го. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

После вокально-танцевальной инсценировки событий 1941-1945 годов, которая была подготовлена творческими коллективами области, на площади появился Бессмертный полк. В патриотической акции из года в год принимают участие всё большее количество человек. Торжественные мероприятия продолжил праздничный концерт.

Фото автора