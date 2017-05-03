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День Победы в Белгороде: программа праздника

17:08
03 Мая 2017
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Празднование 9 Мая в областном центре начнётся с парада на Соборной площади.

Как сообщает администрация города, с 09:00 до 10:30 будет проходить сбор участников шествия «Бессмертный полк» у Поклонного креста в честь Кирилла и Мефодия на Гражданском проспекте.

С 10:00 до 11:00 запланирован парад на Соборной площади, с 10:30 до 11:00 – шествие Бессмертного полка от Гражданского проспекта через Соборную площадь к парку Победы.

Там в 11:00 начнутся массовые гулянья. Они продлятся до 20 часов.

В 13:00 и 15:00 состоятся экскурсии по городу для ветеранов и горожан от площадки за драматическим театром.

С 19:00 до 21:30 запланированы праздничные концерты на Крейде, у БГИИК, в Доме офицеров, Егоровском сквере и парке Ленина.

В 19:00 на Соборной площади начнётся гала-концерт, который завершится к 10 часам вечера праздничным фейерверком.

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