День Победы в Белгороде: программа праздника

17:08

Празднование 9 Мая в областном центре начнётся с парада на Соборной площади.

Как сообщает администрация города, с 09:00 до 10:30 будет проходить сбор участников шествия «Бессмертный полк» у Поклонного креста в честь Кирилла и Мефодия на Гражданском проспекте.

С 10:00 до 11:00 запланирован парад на Соборной площади, с 10:30 до 11:00 – шествие Бессмертного полка от Гражданского проспекта через Соборную площадь к парку Победы.

Там в 11:00 начнутся массовые гулянья. Они продлятся до 20 часов.

В 13:00 и 15:00 состоятся экскурсии по городу для ветеранов и горожан от площадки за драматическим театром.

С 19:00 до 21:30 запланированы праздничные концерты на Крейде, у БГИИК, в Доме офицеров, Егоровском сквере и парке Ленина.

В 19:00 на Соборной площади начнётся гала-концерт, который завершится к 10 часам вечера праздничным фейерверком.