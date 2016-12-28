Дед Мороз, Снегурочка и медведь Топтыгин поздравили пациентов детской горбольницы в Белгороде

10:28

Организаторами праздника выступили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Помогали им актёры белгородского Центра молодёжных инициатив.

Всё это проходило в рамках акции «Новогоднее чудо». Юные пациенты вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пели песни, водили хороводы, рассказывали стихи и отгадывали новогодние загадки. Больше всего восторга у детей вызвал бурый медведь Топтыгин, с которым ребята устроили совместный фотосет.

«Новый год – это что-то необъяснимое даже для взрослых, а для малышей, которые так верят в чудо, этот праздник – настоящее волшебство. И лишаться его из-за болезни так неприятно. Поэтому мы решили: раз уж дети не могут попасть на утренники, то сказочные персонажи должны сами прийти к ним в гости. И подарки подобрали такие, чтобы детям было не скучно проводить время в больнице. Мы благодарим наших партнёров и благотворителей, которые своим участием помогли сделать этот праздник таким ярким. Александр Ахтырский

сопредседатель регионального штаба ОНФ

Под занавес праздника активисты и благотворители вручили детям подарки. Маленькие пациенты в долгу не остались и подарили Деду Морозу и Снегурочке свои поделки, которые они подготовили к празднику, сообщает пресс-служба ОНФ.

Фото пресс-службы ОНФ