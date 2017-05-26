«Давай, до свидания!» школе скажет молодёжь в Белгороде

11:40

Праздничные мероприятия стартуют сегодня, 26 мая, в 16:00 в Центральном парке культуры и отдыха на роллердроме «Крылья».

Последние звонки прозвенели в школах 25 мая в четверг, однако полноценно погулять молодёжь сможет только сегодня. Организаторы подготовили насыщённую развлекательную программу – живой концерт, дискотеку и всевозможные интерактивны.

В рамках концертной программы на сцене выступят (живой звук!) группа ELIAN, Анна Рашина — солистка кавер-группы MUSIK MOUTION и др.

Спонсоры школьного гуляния приготовили для всех участников специальные призы – абонементы в тренажёрный зал, вау-портреты, пригласительные в кинотеатр, сертификаты на профессиональный мейк-ап, билеты на прокат веломобилей, посещение квест-комнаты и многое другое.

Кстати, всем тем, кто придёт в ленте выпускника, гарантирован билет на колесо обозрения.

Дискотека с PJ-поддержкой «Good bay, школа!» пройдёт с 19:00 до 20:00.



