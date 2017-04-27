В Белгороде:

Чтобы похитить деньги из магазина, белгородец отодвинул от кассы продавца

14:42
27 Апреля 2017
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Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошёл в магазине, который находится в центре Белгорода. Об этом правоохранителям рассказала предпринимательница.

По предварительным данным, мужчина зашёл в магазин и потребовал у продавца деньги. После отказа он отодвинул сотрудника магазина от прилавка, забрал из кассы всю наличку и скрылся.

Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался белгородец 1981 года рождения, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Полицейские задержали его в Губкине.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с незаконным проникновением в хранилище». Максимальное наказание за такое деяние – лишение свободы на срок до семи лет.

По информации пресс-службы управления МВД России по Белгородской области, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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