Чтобы похитить деньги из магазина, белгородец отодвинул от кассы продавца

14:42

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошёл в магазине, который находится в центре Белгорода. Об этом правоохранителям рассказала предпринимательница.

По предварительным данным, мужчина зашёл в магазин и потребовал у продавца деньги. После отказа он отодвинул сотрудника магазина от прилавка, забрал из кассы всю наличку и скрылся.

Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался белгородец 1981 года рождения, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Полицейские задержали его в Губкине.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с незаконным проникновением в хранилище». Максимальное наказание за такое деяние – лишение свободы на срок до семи лет.

По информации пресс-службы управления МВД России по Белгородской области, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.